Sub-15 e sub-17 da Pantera jogam na manhã desta sexta-feira, em Catanduva, com entrada gratuita para o público

publicado em 16/05/2026

Categorias de base do Clube Atlético Votuporanguense entram em campo na manhã de hoje (Foto: Rainer Moura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs times sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense voltam a campo na manhã de hoje pelo Campeonato Paulista de base. As equipes enfrentam o Catanduvense no Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva. O primeiro compromisso do dia será da categoria sub-15, às 9h. Na sequência, o sub-17 entra em campo às 11h. A entrada para o público será gratuita.Com o elenco profissional do CAV sem calendário até janeiro de 2027, o clube concentra suas atividades e investimentos nas categorias de base durante a temporada. Neste ano, a Pantera disputa as competições estaduais nas categorias sub-15 e sub-17.As equipes são comandadas pelos técnicos Rafael Augusto Borges, no sub-15, e Roberto Carlos Souza, no sub-17. Ambas chegam embaladas após os resultados conquistados no último sábado, quando venceram os dois compromissos diante do Santa Fé, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.Na ocasião, o Cavinho superou o adversário por 1 a 0 nas duas partidas. O sub-15 abriu a rodada com vitória pelo placar mínimo e, em seguida, o sub-17 repetiu o resultado, também vencendo por 1 a 0.Na classificação do Campeonato Paulista, o sub-15 do Votuporanguense ocupa a quarta colocação do Grupo 4, com quatro pontos conquistados em duas partidas disputadas. Já o sub-17 aparece na liderança do Grupo 1, com seis pontos somados após dois jogos no torneio.Os dois torneios começaram em 25 de abril e estão previstos para terminar em 5 de dezembro, totalizando 30 datas, 1.532 jogos e cerca de 4 mil atletas envolvidos.Segundo a FPF, 92 equipes participam dos torneios, divididas em 13 grupos regionalizados — sendo 12 com sete clubes e um com oito.Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves. Avançam à fase seguinte os três melhores colocados de cada grupo, além dos nove melhores quartos.Já na segunda fase, as 48 equipes classificadas serão redistribuídas em 12 grupos com quatro times cada, definidos por critérios técnicos.Novamente em formato de grupo, avançam os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados.A partir da terceira fase, os 32 classificados disputam confrontos eliminatórios até a final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os cruzamentos seguirão o ranking geral, considerando o desempenho acumulado nas fases anteriores.