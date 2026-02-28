Anote aí

publicado em 10/03/2026

Osvaldo Carvalho e o desafio imenso de retomar os bons tempos da Saev (Foto: Facebook Osvaldo Carvalho)

Há quem diga que quando assumiu a Saev, há cerca de 10 dias, o superintendente Osvaldo Carvalho não tinha conhecimento do tamanho do abacaxi que lhe esperava. O desafio é gigantesco e o problema não está apenas no preço pago pelo consumidor que é o mais caro da região e acima do preço pela SABESP.O que se ouve é que os dois poços profundos perfurados por último, o da zona leste, nas proximidades do bairro dos Comerciários, e o da zona oeste, no bairro Monte Verde, estão inativos. Aliás, o poção da zona leste, inaugurado na administração do prefeito Junior Marão, nunca funcionou a contento.O abastecimento de água hoje na cidade tem muito a ver com a água da superfície ou seja a represa municipal. Com o poção da Vila Muniz e outro no bairro Pozzobon, zona norte, a Saev vai atendendo a demanda graças as chuvas que caem e que mantém o nível da represa num patamar satisfatório. Mas recomenda-se prevenir que vem a seca.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.