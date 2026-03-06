Os crimes ocorreram nos dias 17 e 24 de dezembro do ano passado

publicado em 09/03/2026

O homem foi localizado nas proximidades da Câmara Municipal de Votuporanga e preso por policiais civis da DIG. Foto: Divulgação

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Votuporanga prendeu, na manhã desta segunda-feira, um homem de 28 anos, suspeito de cometer dois roubos em um posto de combustíveis, localizado no bairro Pozzobon.Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram nos dias 17 e 24 de dezembro do ano passado, quando o suspeito entrou na loja de conveniência do estabelecimento e rendeu a operadora de caixa. Em ambas as ocasiões, ele simulou estar armado ao mostrar um volume na cintura e fugiu levando o dinheiro do caixa. As ações foram registradas por câmeras de segurança, que mostraram o momento em que o homem chega ao local e foge a pé.Após investigação conduzida pela DIG, o suspeito de iniciais F.F.N. foi identificado. Ele possui antecedentes criminais e havia deixado o sistema penitenciário em outubro do ano passado, quando passou para o regime aberto.Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, os policiais civis localizaram roupas e um capacete usados nos crimes, além do telefone celular do suspeito.Em interrogatório, ele confessou a autoria dos dois roubos.Com base nas provas reunidas, após nova representação da autoridade policial, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.O homem foi localizado nas proximidades da Câmara Municipal de Votuporanga e preso por policiais civis da DIG. Em seguida, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.