Indivíduo de 41 anos era procurado pela Justiça e acumulava antecedentes por tráfico, roubo, furto e tentativa de homicídio
» leia mais
Captura
Delegada da Mulher de Votuporanga, Edna Rita de Oliveira Freitas, alerta que consumo de álcool não justifica abusos e explica como funciona o protocolo previsto em lei
» leia mais
Segurança
A cerimônia oficial de reinauguração será às 17h desta quinta-feira
» leia mais
Alteração
Medida ocorre após protestos contra valores cobrados e envolve análise de contas em diferentes setores da cidade
» leia mais
Investigação
Que fase! Veículo da Saev se envolve em acidente de trânsito
Um veículo da autarquia se envolveu em um acidente de trânsito em Votuporanga
Secretaria de Educação publica portaria para o contraturno das escolas para o ano letivo de 2026
Foram selecionadas seis escolas em Votuporanga e uma em Simonsen
Pista Solidária: Prefeitura atualiza horários de atendimento para credenciamento do Carnaval 2026
Confira os novos horários para troca voluntária de alimentos e cadastramento da Pista Solidária do Oba Festival
Rede Municipal de Ensino conquista Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo
Reconhecimento máximo do Ministério da Educação valoriza o trabalho dos professores na alfabetização das crianças
Central de Atendimento da Prefeitura de Votuporanga registra mais de 77 mil solicitações em 2025
Mais de 53 mil foram por meio digital, indicando que aplicativo Conecta Votuporanga, plataforma 1Doc e Whatsapp são ferramentas que facilitam a vida do cidadão
Caio Mancha desencanta e Votuporanguense vence o Monte Azul
Monte Azul e Votuporanguense jogaram na tarde desta quarta-feira (28)
Polícia identifica autor do “golpe do falso gerente” após investigação em Álvares Florence
Ele utilizava técnicas de engenharia social para enganar as vítimas
Apae de Votuporanga empossa nova diretoria para o triênio 2026/2028
Cerimônia marca a transição da presidência após anos de atuação de Márcia Gianoti e o início da gestão de Douglas José Gianoti
Saev Ambiental convoca aprovados em concurso público; confira os nomes dos convocados
Convocação é referente ao Concurso Público nº 001/2024
Saev Ambiental realiza reunião para início do Censo Arbóreo em Votuporanga
Empresa de Curitiba ficará responsável pelo levantamento
TikTok Shop: empreendedores podem se capacitar em vendas com o Sebrae-SP em General Salgado
Capacitação gratuita ensina a transformar o engajamento digital em faturamento no dia 10 de fevereiro, na Câmara Municipal
Falece, aos 78 anos, Divina Roberto Duarte de Oliveira
Ela faleceu na Santa casa e será sepultada em São João de Iracema
Falece o professor Francisco Carlos Rossini
Natural de Votuporanga, ele morava em Jataí (GO) onde lecionava
Falece, em Rio Preto, Dinilson Rodrigues Martin
Ele foi sepultado no Cemitério Municipal
Falece a ex-professora Aparecida Zafalon Froio
Ela faleceu em Campinas, aos 82 anos
Faleceu, no Hospital de Base, Leonardo Sebastião Fortunato
Ele tinha 80 anos e o sepultamento será no Cemitério Municipal
Sebrae-SP e Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga discutem plano de ações para 2026
Reunião abordou iniciativas voltadas aos setores do comércio, da indústria e de serviços no município
Hi-Cor inaugura em Votuporanga com padrão de concessionária, preço justo e atendimento diferenciado
Oficina multimarca especializada em diesel leve e flex aposta em qualidade, transparência e protagonismo feminino no atendimento
Concurso de Miss e Mister Estudantil SP resgata tradição e volta a Votuporanga
Evento chega à 42ª edição com participação de crianças, jovens e adultos, entrada gratuita e caráter solidário
Obra do novo Consultório no Monte Alto atinge 65% de execução e inauguração será esse ano
Representantes do Ministério da Saúde e lideranças locais visitaram a obra da unidade
Cardoso celebra 89 anos de história
Município comemora hoje aniversário destacando história, conquistas e perspectivas de futuro
Parisi segue em festa hoje com shows e celebrações pelos 33 anos do município
As comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi continuam hoje integrando a 43ª Festa de São Sebastião.
1
Sem criatividade, sem gols: CAV só empata em casa e expõe problemas no ataque
2
Torneio de Tênis VotuClube tem prêmio de R$ 2 mil para o campeão
3
Força Tática flagra suspeitos em ato de tráfico de drogas em Cardoso
4
Primeira sessão do ano promete ser movimentada com a presença do prefeito e ‘ameaça’ de protestos
5
Moradora de Votuporanga pede ajuda para comprar cadeira de rodas motorizada após ter perna amputada
‘Natal Unifev – Venha sonhar com a gente’ reúne centenas de pessoas em três noites de programação natalina
Férias escolares e saúde mental infantil: psicóloga orienta pais sobre equilíbrio e bem-estar
Natal Luz e Esperança da Prefeitura de Votuporanga se consolida como referência regional
Promessas de lucro fácil terminam em golpe e família de Votuporanga perde R$ 24 mil
Na última sessão do ano, vereador de Votuporanga diz que Tarcísio de Freitas só fez radar e pedágio
Mais de 130 milímetros de chuva em apenas 3 dias em Votuporanga