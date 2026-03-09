Ela foi homenageada com o Prêmio – “Maria Muro Pozzobon” – edição 2026

publicado em 10/03/2026

A ex-presidente da Apae de Votuporanga, Márcia Gianoti foi homenageada na noite de ontem na Câmara. Foto: A Cidade

Da redaçãoEm sessão solene na noite desta segunda-feira (9), na Câmara Municipal, a ex-presidente e atual diretora social da Apae de Votuporanga, Márcia Gianotti, foi homenageada com o Prêmio – “Maria Muro Pozzobon” – edição 2026. Ela destacou que o sentimento é de gratidão e honra."O sentimento que eu tenho sobre essa homenagem é de gratidão e honra. Nós não fazemos nada pensando nos louros, mas ficamos muito felizes em saber que estamos no caminho certo com o trabalho frente a APAE e que este trabalho é reconhecido na comunidade. Realmente, é um sentimento de gratidão.", comentou.Márcia Cardoso Luqueti Gianotti é uma figura amplamente reconhecida em Votuporanga e região por sua trajetória marcada pela dedicação às causas sociais, especialmente pelo trabalho desenvolvido junto à Apae de Votuporanga.Ao longo de vários anos, Márcia esteve à frente da presidência da instituição, exercendo uma liderança comprometida com o cuidado, a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Durante sua gestão, destacou-se pelo trabalho sério e humanizado, sempre buscando ampliar a qualidade dos serviços oferecidos pela entidade e fortalecer o apoio às famílias atendidas.Seu período na presidência foi marcado por avanços importantes para a instituição. Entre eles, a conquista de novos equipamentos de alta tecnologia, resultado de parcerias e do apoio de entidades como o Lions Clube, além da colaboração do Poder Judiciário. Essas melhorias contribuíram para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer recursos mais modernos aos alunos e assistidos da Apae.Em janeiro de 2026, Márcia encerrou sua gestão na presidência da Apae, passando o cargo para o médico Douglas Gianotti. Sua passagem pela instituição deixou um legado de compromisso social, organização e dedicação à causa da inclusão.Em reconhecimento ao trabalho realizado e à sua contribuição para o município, Márcia foi indicada pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Votuporanga ao prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon”, uma homenagem que valoriza mulheres que se destacam por sua atuação e impacto positivo na sociedade.