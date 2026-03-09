Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Sindicato dos Comerciários de Votuporanga promoveu, na última sexta-feira, 7 de março, uma programação especial dedicada às mulheres

publicado em 10/03/2026

Lia Marques ao lado do deputado estadual Carlão Pignatari e das mulheres convidadas para prestigiar o evento

A iniciativa, organizada pela presidente Lia Marques e sua equipe, reuniu mais de 300 participantes ao longo do dia, em um momento de confraternização, reconhecimento e valorização feminina.As convidadas puderam aproveitar diversas atividades preparadas com carinho, incluindo sorteios, sessões de massagem rápida, além de um saboroso Bolo de Vida, cachorro-quente, refrigerante e sorteio de diversos prêmios, incluindo uma viagem para a Praia Grande, gentilmente oferecida pelo deputado federal Luiz Carlos Mota. O evento contou também com a apresentação musical ao vivo da dupla Henrique e Edilaine, que animaram o ambiente e tornaram o encontro ainda mais especialMais do que uma comemoração, o evento também destacou a importância das mulheres no comércio e na sociedade. Foi um momento para reconhecer as conquistas alcançadas ao longo dos anos pelas trabalhadoras do setor, resultado de muita dedicação e de uma luta constante por direitos, respeito e igualdade.O sindicato, conhecido por sua atuação em defesa dos trabalhadores, tem sido um importante parceiro no fortalecimento das causas femininas. Durante o encontro, era visível a alegria e o espírito de união entre as participantes, refletidos em sorrisos, conversas animadas e no clima de celebração que tomou conta do espaço.Entre as autoridades presentes estiveram o vice-prefeito Luiz Fernando Góes Lievana, representando o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Rose Seba.Também prestigiaram o evento o deputado estadual Carlão Pignatari, sua chefe de gabinete Karina do Carmo, a presidente do Centro Social de Votuporanga Eliete Guilherme, além de Ana, representante do deputado federal Luiz Carlos Motta.Também marcou presença a delegada da Delegacia da Mulher de Votuporanga, Edna Freitas, juntamente com diversas autoridades políticas, empresariais e muitas mulheres da comunidade que fizeram questão de participar dessa celebração.O encontro foi marcado pela integração e pelo reconhecimento da força feminina no comércio local, reforçando o valor da união entre as trabalhadoras do setor.Ao final, a presidente Lia Marques expressou sua gratidão a todas as pessoas que participaram e contribuíram para o sucesso da iniciativa, destacando que celebrar essa data é também reconhecer a trajetória de conquistas e a importância das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.