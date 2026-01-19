"Seu Fortunato" para os amigos, "Vovô Preto" para os netos. Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu na tarde de quinta-feira (22), no Hospital de Base de Rio Preto, Leonardo Sebastião Fortunato. Com 80 anos, “Seu Fortunato”, como era conhecido, era morador de Votuporanga e faleceu devido a consequências de um AVC. O enterro será às 17h desta sexta-feira (23), no Cemitério Municipal de Votuporanga. O “Vovô Preto”, como era chamado na família, deixa a esposa, seis filhos e seis netos. Os parentes agradecem às orações nesse momento de dificuldades.