Faleceu na manhã desta segunda-feira (2), na Santa Casa de Votuporanga, Josefa Oliveira Serrano, aos 79 anos. Ela estava internada na UTI devido a problemas de coração. “Dona Zefa”, como era conhecida, se mudou para Votuporanga, vinda de São Paulo, em 2012, quando se instalou no bairro Cecap II. Ela era conhecida de todos que frequentam o Bar da Dalva, que era sua filha. Além dela, “Dona Zefa” deixa os filhos Jucileia e Devanir, o esposo Heleno Rufino, sete filhos e uma bisneta. O velório começará nesta segunda-feira (2) às 17h no Velório Municipal e o sepultamento será nesta terça-feira (3) no Cemitério Jardim das Flores. A família agradece a solidariedade de todos.