Oficina multimarca especializada em diesel leve e flex aposta em qualidade, transparência e protagonismo feminino no atendimento

publicado em 22/01/2026

Os proprietários buscam oferecer erviços de altíssima qualidade, com tecnologia, equipamentos modernos e peças originais. Foto: A Cidade

Votuporanga acaba de ganhar um novo nome no mercado automotivo com a inauguração da Hi-Cor, oficina multimarca especializada em diesel leve e flex, que iniciou oficialmente suas atividades no dia 19 de janeiro de 2026. O momento, segundo os proprietários, foi especial e superou todas as expectativas.A Hi-Cor é uma empresa familiar, comandada por dois casais de sócios: Marcos Francisco de Paula e Eliane Cristina de Paula, e Roberto Ferrari e Veronica Oliveira Ferrari. A ideia de criar a oficina surgiu após muitos anos de atuação em concessionárias, ouvindo diretamente os clientes e identificando uma demanda clara: serviços de altíssima qualidade, com tecnologia, equipamentos modernos e peças originais, porém com melhor custo-benefício.Especializada nas marcas Toyota, Chevrolet, Fiat, Jeep, Ford e Honda, a Hi-Cor oferece serviços completos na linha diesel leve e flex, contando com profissionais altamente capacitados, com experiência em concessionárias e treinamentos realizados diretamente nas montadoras.Um dos grandes diferenciais da empresa está no atendimento personalizado, pensado de acordo com a necessidade de cada cliente, aliando qualidade, agilidade, preço justo e total transparência em orçamentos e serviços executados.Outro ponto que torna a Hi-Cor única em Votuporanga é o protagonismo feminino no atendimento. As sócias Eliane e Veronica estão à frente do relacionamento com os clientes, especialmente com o público feminino. A iniciativa nasceu a partir das próprias dificuldades vivenciadas por elas ao buscar serviços automotivos, muitas vezes marcados pela falta de confiança e segurança, o que acabava obrigando a presença dos maridos. A proposta da Hi-Cor é mudar esse cenário, oferecendo um ambiente acolhedor, confiável e respeitoso para mulheres empoderadas e independentes, que precisam desse tipo de serviço e nem sempre encontram esse atendimento na cidade.Com olhar voltado para o futuro, a Hi-Cor chega ao mercado com o objetivo de se tornar referência e líder no segmento automotivo em Votuporanga e região, unindo excelência técnica, atendimento humanizado e uma nova forma de se relacionar com o cliente.