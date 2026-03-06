O crime foi descoberto na manhã de hoje, quando funcionários chegaram para trabalhar

publicado em 09/03/2026

O crime foi descoberto na manhã de hoje, quando funcionários chegaram para trabalhar (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA joalheria Jair Joias, localizada no interior do Supermercado Porecatu da Avenida Brasil, em Votuporanga, foi alvo de um furto ocorrido na madrugada entre este domingo (8) e segunda-feira (9). O crime foi descoberto na manhã de hoje, quando funcionários chegaram para trabalhar e encontraram um rombo no teto do estabelecimento, além de diversas joias desaparecidas.A reportagem do jornalesteve no local e apurou que o acesso à joalheria teria sido feito pelo teto do supermercado. Segundo informações preliminares, um homem teria arrombado a estrutura superior do prédio, se deslocado até a área acima da loja e quebrado o forro para conseguir entrar no interior da joalheria.Ainda de acordo com as primeiras informações, após invadir o espaço, o suspeito levou aproximadamente R$ 400 mil em joias. A vitrine da loja não foi danificada e permaneceu intacta, indicando que apenas as peças que estavam dentro da loja foram retiradas, além de dinheiro que estava em uma gaveta.O caso foi comunicado às autoridades e a Polícia Civil esteve no local para os primeiros levantamentos. A investigação está em andamento para identificar o responsável pelo furto e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém havia sido preso.