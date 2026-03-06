Cinco atletas do Brothers F. C. participam de teste no Kansas City

publicado em 09/03/2026

Treinador Tilin e as meninas que fizeram o teste. Foto: Arquivo pessoal

Da redaçãoCinco atletas do time de futebol feminino Brothers F. C., de Votuporanga, tiveram uma oportunidade importante neste fim de semana ao participarem de uma sessão de testes promovida pelo Kansas City, dos Estados Unidos. A avaliação foi realizada neste domingo (9), no Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, reunindo jovens jogadoras em busca de espaço no futebol internacional.Representando a equipe votuporanguense, participaram da atividade as atletas Inara Eloany e Samantha Lavínia, da categoria sub-15, além de Laiza Martins, Vitoria Bareta e Emanuely Calazans, integrantes do elenco sub-17.As jogadoras fazem parte do projeto de futebol feminino do Brothers F. C., iniciativa coordenada pelo treinador Alcir Carmago, o Tilin. Ele é considerado um dos pioneiros no desenvolvimento do futebol feminino em Votuporanga e acompanha a formação de atletas na cidade há vários anos – o Brothers existe oficialmente desde maio de 2021.Em conversa com o, Tilin afirmou que as meninas da equipe tiveram bom desempenho durante o processo de avaliação realizado em Itu. Segundo ele, a participação em atividades desse tipo representa uma oportunidade importante de visibilidade para jovens atletas que buscam espaço no futebol.Ao longo de sua trajetória no futebol feminino, o treinador já trabalhou com diversas jogadoras que seguiram carreira na modalidade, incluindo atletas que atualmente atuam no exterior. Entre os nomes que passaram por seu trabalho estão a meio-campista Carol Gil, atualmente no São Paulo, e a goleira Isa Faichel, da Ferroviária, que recentemente conquistou o título do Campeonato Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20.