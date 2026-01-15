Do momento
Um dos assuntos do momento em Votuporanga é o valor da conta de água no município. Nas redes sociais, não se fala em outra coisa. De um lado os consumidores, do outro a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental.
Região
Para destrinchar o assunto, o A Cidade traz uma reportagem comparando o valor cobrado em Votuporanga às tarifas de outras cidades, como São José do Rio Preto, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Confira na página 3.
Protesto
Segundo consta, vai ter até protesto com cartaz e tudo na primeira sessão da Câmara Municipal, na segunda-feira (26). O povo está bravo e vai cobrar dos vereadores algum tipo de atitude.
