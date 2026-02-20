Evento promovido pelo Rotary Club 8 de Agosto integra calendário oficial e destina renda às entidades assistidas pelo Fundo Social

publicado em 20/02/2026

Foto: prefeitura de Votuporanga

Votuporanga se prepara para mais uma grande mobilização solidária. A Churrascada do 8 integra o calendário de eventos do município e reforça o compromisso com as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Promovido pelo Rotary Club 8 de Agosto, o evento será realizado no dia 14 de março, a partir das 12h, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, e terá 100% da renda destinada às entidades assistidas, unindo música, gastronomia e responsabilidade social em benefício de quem mais precisa.“Servir é a essência do Rotary. A Churrascada do 8 traduz esse espírito em uma ação concreta, que une entretenimento e solidariedade em benefício das nossas entidades”, afirma o presidente do Rotary Club 8 de Agosto, Marcos Garcia.A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e passa a integrar o calendário oficial de eventos do município, fortalecendo o turismo de eventos e ampliando a programação cultural da cidade. A proposta é promover ações que movimentem a economia local, valorizem a cultura, especialmente a tradição sertaneja, e, ao mesmo tempo, gerem impacto social positivo para as entidades assistidas pelo Fundo Social.A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destacou que a integração entre os setores é essencial. “Trabalhando juntos, ampliamos o alcance das iniciativas e garantimos suporte mais efetivo às famílias. Essa união é fundamental para consolidar nossa rede de apoio”, disse.Estrutura e atraçõesA Churrascada do 8 contará com palco estruturado e shows ao vivo com Jhenifer e Pedro e Mr. Mazé, garantindo animação durante todo o evento. A proposta é oferecer uma experiência diferenciada, com clima festivo, música de qualidade e ambiente familiar.O público poderá aproveitar open bar com chopp, com chopeiras distribuídas pelo espaço e também paredão da bebida, além de refrigerante e água com e sem gás.O open food premium será um dos destaques, com carnes nobres e selecionadas como ancho, brisket, costela, hambúrguer, roda gigante de carne, além de cortes de peixe, frango, porco e carneiro.O evento contará ainda com área VIP destinada aos patrocinadores oficiais e Espaço Kids, garantindo conforto e diversão para toda a família.Solidariedade que gera resultadosRecentemente, o Fundo Social de Solidariedade repassou aparelhos de ar-condicionado ao Lar São Vicente de Paulo, por meio de doação viabilizada pelo Rotary Club 8 de Agosto. Os equipamentos foram adquiridos com recursos arrecadados na 1ª Rotary Run Track&Field Unifev Porecatu, realizada em 23 de novembro de 2025, que somou mais de R$ 42 mil. Além do Lar São Vicente de Paulo, outras três entidades assistidas também serão beneficiadas.A Churrascada do 8 reforça o compromisso do município com ações que unem entretenimento e responsabilidade social, ampliando o atendimento às entidades e famílias em situação de vulnerabilidade.A iniciativa se soma a outras importantes ações solidárias realizadas em Votuporanga, como a Pista Solidária do Oba Festival, que também mobiliza a comunidade em prol de causas sociais, fortalecendo a cultura da solidariedade no município.