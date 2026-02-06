Referência em Votuporanga, unidade inicia o semestre de Pedagogia reafirmando o papel social do educador e a preparação para os desafios do ensino contemporâneo

publicado em 07/02/2026

Faculdade Futura inicia o semestre letivo de 2026 nesta segunda-feira, dia 09 de fevereiro, com aulas noturnas a partir das 19h, recebendo estudantes que seguem ou iniciam a graduação em Pedagogia.

O início de um novo ano também marca o retorno às salas de aula e a chance de dar novos rumos à vida acadêmica. Em Votuporanga, a Faculdade Futura inicia o semestre letivo de 2026 nesta segunda-feira, dia 09 de fevereiro, com aulas noturnas a partir das 19h, recebendo estudantes que seguem ou iniciam a graduação em Pedagogia.

Em parceria com a FAVENI, a instituição mantém seu trabalho voltado à preparação de profissionais da educação, apostando em uma formação que acompanha as transformações do ensino e as necessidades reais das escolas e espaços educativos. A proposta vai além da sala de aula tradicional, estimulando o aluno a compreender o papel social do educador.

A Pedagogia é uma área estratégica para o desenvolvimento humano e social. O profissional formado nesse curso atua na organização de práticas educativas, no acompanhamento do aprendizado e na construção de ambientes que favoreçam o crescimento intelectual e emocional dos estudantes. As possibilidades de atuação incluem docência, coordenação pedagógica, gestão escolar e projetos educacionais em diferentes contextos.



Ao longo da graduação, os acadêmicos da Faculdade Futura têm contato com metodologias atuais, atividades práticas e reflexões críticas sobre os desafios da educação contemporânea. A formação busca desenvolver educadores conscientes, preparados para lidar com realidades diversas e comprometidos com a melhoria do ensino.

Para o professor doutor Tiago Moreno Lopes Roberto, gestor de Políticas Acadêmicas da instituição, o retorno das atividades representa um novo ciclo de aprendizado. “A cada semestre renovamos o compromisso com um ensino de qualidade, baseado em práticas pedagógicas atuais e em um corpo docente qualificado, sempre pensando na formação integral do futuro educador”, destacou.



Com atuação consolidada na área educacional, a Faculdade Futura de Votuporanga inicia mais um semestre reafirmando seu papel na formação de pedagogos e convida os alunos a encararem 2026 como um período de crescimento acadêmico e profissional.