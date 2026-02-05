“Feira de Especiarias” é o conceito para sua folia e traz repertório que dialoga com diversidade de ritmos e sensações

publicado em 06/02/2026

O festival será realizado de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, com capacidade ampliada, camarotes estruturados e banheiros próprios. Foto: Divulgação

Votuporanga (SP), 6 de fevereiro de 2026 - Claudia Leitte chega ao Carnaval 2026 com um tema que remete à mistura, às sensações e à diversidade cultural que marcam sua trajetória musical. Batizado de “Feira de Especiarias”, o conceito propõe uma celebração sensorial da folia, inspirada na ideia de aromas, cores e sabores que se combinam, assim como os diferentes ritmos que compõem a música popular brasileira e o repertório da própria cantora.A escolha do tema surge em meio à temporada de shows que antecede a festa momesca e acompanha o lançamento de faixas pensadas para a vibração do Carnaval, como “Vuco Vuco”, lançada recentemente para compor o repertório da artista em 2026. A canção foi concebida para traduzir o espírito das ruas, a energia das multidões e a conexão visceral com o público.O conceito de “Feira de Especiarias” reflete a mistura de influências e referências que atravessam a carreira de Claudia Leitte, celebrando diferentes formas de brasilidade e a música como ponto de encontro coletivo. A metáfora sugere também um Carnaval que ativa os sentidos do público, como cores, ritmos e emoções variadas, e reforça o papel da artista como articuladora de experiências intensas e festivas.No dia 16 de fevereiro, Claudia Leitte será uma das atrações do Oba Festival 2026, maior Carnaval do interior de São Paulo, em Votuporanga (SP), trazendo ao público um repertório construído para celebrar o clima da festa e integrar sua proposta estética e musical.Sobre o Oba FestivalEm sua 18ª edição, o Oba Festival é reconhecido como o maior Carnaval do interior de São Paulo, com expectativa de receber 20 mil pessoas por dia, e retorna a Votuporanga (SP) em 2026 após uma parceria inédita entre o poder público e a iniciativa privada. O festival será realizado de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, com capacidade ampliada, camarotes estruturados e banheiros próprios.Entre as novidades está a Pista Solidária, com acesso mediante doação de alimentos não perecíveis, reforçando o compromisso social do evento e ampliando o acesso ao entretenimento. O OBA 2026 contará ainda com setores para diferentes perfis de público e uma programação com grandes nomes da música brasileira, como Léo Santana, Wesley Safadão, Banda Eva, Turma do Pagode, Monobloco, Kamisa 10, DJ Dennis e MC Hariel. Saiba mais em https://www.obafestival.com.br/afesta/