Atividades são realizadas de segunda a quinta-feira no Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari”

publicado em 24/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Música, movimento e convivência. É nesse ritmo que a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de forró voltadas à terceira idade.As atividades começaram nesta semana e são realizadas no Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari”, localizado na rua Presidente Juscelino K. de Oliveira, nº 4236. As aulas são realizadas às segundas, terças e quintas-feiras, às 8h, e às quartas-feiras, às 7h. Os interessados podem se inscrever diretamente no local, nos dias das aulas.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destaca que a proposta vai além do lazer. “A dança trabalha o corpo, a mente e o convívio social. É uma forma alegre de cuidar da saúde, fortalecer a autoestima e criar novos vínculos. Nosso objetivo é que os idosos se sintam acolhidos, ativos e motivados a participar das nossas atividades”, afirmou.O prefeito Jorge Seba também reforçou a importância das ações voltadas à terceira idade. “Cuidar dos nossos idosos é uma prioridade. Oferecer atividades como o forró é investir em saúde preventiva, inclusão e qualidade de vida. Queremos que nossos idosos estejam cada vez mais ativos, felizes e bem assistidos”, ressaltou.Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Esportes e Lazer, pelo telefone (17) 3426-1200, ou pelo (17) 99669-8838, no CCI.