Saev Ambiental (Foto: A Cidade)
Da redação
O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, anunciou, em uma coletiva de imprensa realizada na Prefeitura, na tarde desta segunda-feira (23), no seu gabinete, a mudança da data do reajuste anual da conta de água.
De acordo com o chefe do Poder Executivo, o reajuste, que ocorre normalmente em 1º de janeiro, será alterado para 1º de julho – e ocorrerá somente em 1º de julho de 2027. “Nós não teremos mais a coincidência de datas do reajuste de água e esgoto com os gastos que as pessoas têm de final de ano, quando geralmente a pessoa recebe alguém, faz as compras de Natal, depois tem a compra de material escolar, o IPTU, o IPVA. Então, nós estamos facilitando um pouco o orçamento da família a partir de 1º de julho [de 2027]”, comentou o prefeito.