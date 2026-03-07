Saev Ambiental notifica empresa após identificação de vazamento (Foto: Saev)
A Saev Ambiental notificou, na manhã de sexta-feira (6), uma empresa terceirizada, contratada pela autarquia, após a identificação de um vazamento na rede de esgoto no 6º Distrito Industrial, nas proximidades da Associação de Aeromodelismo de Votuporanga. Na madrugada deste sábado (7) os reparos já foram iniciados.
A empresa executa, no local, um conjunto de intervenções técnicas voltadas à melhoria da rede coletora em um trecho que historicamente demanda manutenção e adequações operacionais. Assim que o problema foi constatado pelas equipes de acompanhamento da Saev, a empreiteira responsável foi formalmente comunicada e se comprometeu a realizar os reparos necessários no menor prazo possível.
Durante a madrugada, quando o volume de esgoto é menor, a intervenção foi iniciada. Equipes da construtora executaram o reparo, mas não conseguiram concluir a obra em razão da forte chuva que atingiu o município. A previsão é de que ainda neste final de semana todo o processo de recuperação da rede seja concluído. “A autarquia segue monitorando a situação e reforça que as obras em andamento têm justamente o objetivo de corrigir pontos críticos da rede, ampliando a eficiência do sistema e reduzindo a possibilidade de ocorrências futuras”, informou a Saev.