Saev Ambiental notifica empresa após identificação de vazamento

publicado em 07/03/2026

(Foto: Saev)

A Saev Ambiental notificou, na manhã de sexta-feira (6), uma empresa terceirizada, contratada pela autarquia, após a identificação de um vazamento na rede de esgoto no 6º Distrito Industrial, nas proximidades da Associação de Aeromodelismo de Votuporanga. Na madrugada deste sábado (7) os reparos já foram iniciados.A empresa executa, no local, um conjunto de intervenções técnicas voltadas à melhoria da rede coletora em um trecho que historicamente demanda manutenção e adequações operacionais. Assim que o problema foi constatado pelas equipes de acompanhamento da Saev, a empreiteira responsável foi formalmente comunicada e se comprometeu a realizar os reparos necessários no menor prazo possível.Durante a madrugada, quando o volume de esgoto é menor, a intervenção foi iniciada. Equipes da construtora executaram o reparo, mas não conseguiram concluir a obra em razão da forte chuva que atingiu o município. A previsão é de que ainda neste final de semana todo o processo de recuperação da rede seja concluído. “A autarquia segue monitorando a situação e reforça que as obras em andamento têm justamente o objetivo de corrigir pontos críticos da rede, ampliando a eficiência do sistema e reduzindo a possibilidade de ocorrências futuras”, informou a Saev.