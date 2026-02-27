Motoristas denunciam más condições da rodovia entre Cardoso e Votuporanga e cobram a implantação da terceira faixa, prometida há anos

publicado em 07/03/2026

Carro ficou completamente destruído após o grave acidente (Foto: Rádio Povão)

Mais uma vida foi perdida na rodovia Péricles Belini. Na manhã de hoje, sábado, 7 de março, um jovem morador de Cardoso morreu após um grave acidente no trecho que liga os municípios de Cardoso e Votuporanga.As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas, mas o caso volta a chamar a atenção para os riscos enfrentados diariamente por quem precisa utilizar a rodovia. Infelizmente, essa não é a primeira vez que o local se torna cenário de tragédias.Motoristas que trafegam pela Péricles Belini com frequência denunciam as más condições da pista, com buracos, trechos desgastados e pontos considerados perigosos. Além disso, a tão prometida terceira faixa — anunciada por políticos ao longo dos últimos anos — ainda não saiu do papel.Enquanto isso, quem depende da rodovia enfrenta risco constante. A cada novo acidente, cresce a revolta da população, que cobra providências concretas das autoridades.Para muitos moradores da região, as promessas não são mais suficientes. Eles pedem ações imediatas para melhorar a segurança da estrada e evitar que novas vidas sejam perdidas na Péricles Belini.