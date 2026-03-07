Treinador da Seleção Brasileira viria observar Neymar, mas o atacante não jogará
Carlo Ancelotti. Foto: @rafaelribeirorio / CBF
Da redação
Existia a expectativa que o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, estaria na região nesta terça-feira (10), mais precisamente no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. O Leão encara o Santos, e o treinador observaria Neymar, porém o atacante não vai jogar. Portanto, a tendência é que o técnico não viaje para Mirassol.
Neymar vai desfalcar o Peixe no duelo contra o Mirassol, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a direção do Santos, a intenção é evitar desgaste muscular.
A tendência é que o craque volte a jogar no clássico contra o Corinthians, no domingo (15), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Brasileirão. O Peixe tem quatro pontos no Campeonato Brasileiro e está na 13ª colocação.