No evento serão distribuídas medalhas aos recuperandos

publicado em 10/03/2026

Celebração será em sua sede, na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 1.999, no bairro Chácara das Paineiras. Foto: AA Votuporanga

Da redaçãoA Associação Antialcoólica de Votuporanga (AA) comemora, no dia 16 de março, 46 anos de atuação no município. Com isso, a entidade promove sua cerimônia anual no próximo sábado (14) em sua sede, na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 1.999, no bairro Chácara das Paineiras. Na ocasião, os recuperandos serão celebrados da unidade com entrega de medalhas, que mostram seu compromisso com o programa.A AA de Votuporanga tem sido, por mais de quatro décadas, um pilar na luta contra o abuso de álcool na cidade, oferecendo ajuda e apoio a dependentes e seus familiares, palestras, ações e reuniões sobre os perigos do consumo abusivo de bebidas alcoólicas. A Associação conseguiu, com muito trabalho, ajudar mais de 4 mil pessoas a retomarem sua autonomia e reintegrarem-se à sociedade com qualidade de vida e dignidade.A entrega das medalhas de honra ao mérito que ocorrerá no evento simboliza o reconhecimento pelo esforço e superação dos recuperandos, e também a valorização do trabalho da AA.O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, e das 13h30 às 17h. As reuniões são abertas a toda população de Votuporanga e região (crianças, adolescentes, adultos, idosos e familiares em geral), não só para aqueles que enfrentam o vício do álcool ou qualquer outro tipo de substância química. Os encontros ocorrem terça-feira e sexta-feira, às 20h, no salão da entidade, com palestras, testemunhos e também conta com atendimento individual de psicólogo e assistente social.A história da AA na cidade começou quando Mário Bernardes, então sargento da Polícia Militar, morava em Votuporanga e prestava serviços em Fernandópolis. Ele tomou conhecimento do trabalho realizado pela Associação Antialcoólica da cidade vizinha e procurou conhecer as ações desenvolvidas lá.Consciente de que poderia ajudar a muitos dependentes do álcool e suas famílias, Bernardes iniciou um trabalho semanalmente de ida a Fernandópolis com as vítimas do álcool e suas famílias, para que elas pudessem participarem das reuniões. Nos encontros, expandiu-se a ideia de fundar uma Associação Antialcoólica em Votuporanga, juntamente com auxílio de um grupo de voluntários envolvidos. Posteriormente, então, ocorreu a reunião para a fundação da AA, no dia 16 de março de 1980. Consequentemente, o encontro transformou-se em uma assembleia-geral, propiciando a aprovação e eleição da primeira diretoria.