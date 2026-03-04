Artigo de Roberta Zuculoto

publicado em 10/03/2026

O Dia Internacional da Mulher é uma data que merece, com toda certeza, ser celebrada não só nesta semana. Todos os dias as conquistas femininas acontecem em todos os lugares, nas casas, nas empresas, nas escolas, nas propriedades rurais e no empreendedorismo.Hoje,1/3 dos empreendedores do Brasil são mulheres, são mais de 10 milhões de mulheres empreendendo no nosso país, outro dado interessante é que cerca de 70% dos empreendimentos liderados por mulheres contam com maioria feminina em suas equipes. Em outras palavras, mulheres empregam mulheres, fortalecem outras mulheres, constroem redes de apoio que impulsionam o crescimento e o desenvolvimento econômico.Somos muitas em uma só, a profissional dedicada, a esposa que constrói junto, a mãe que cuida, a filha que se preocupa, a amiga que acolhe, a mulher que sonha e realiza. Por muito tempo, tentaram nos colocar em caixinhas, ou você era uma boa mãe, ou era uma profissional de sucesso. Ou cuidava da casa, ou liderava um negócio. Mas a verdade é que nossa força nasce justamente da soma de todos esses papéis, somos resistentes, resilientes e cheias de histórias.E quando falamos em empreendedorismo feminino, falamos também de oportunidade de capacitação e rede de apoio, para fortalecer essa jornada, o Sebrae desenvolve iniciativas voltadas especialmente para mulheres, temos o programa o Sebrae Delas, criado para aumentar as chances de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres.Mulheres empreendedoras sabem da importância de inovar e criar oportunidades, são mais carismáticas mesmo quando a situação exige uma postura mais firme. As mulheres são, normalmente, organizadas, o que se reflete nos seus locais de trabalho. Mulheres não gostam de “dormir com problemas”, por isso buscam, tanto quanto possível, resolvê-los logo que aparecerem, usando a combinação do seu lado emocional e racional.Se tem uma característica que define bem o empreendedorismo feminino é a sensibilidade, sem que isso represente fragilidade. Empreendimentos geridos por mulheres possuem maior chance de contar com uma gestão mais diferenciada, com mais empatia e sensibilidade para analisar e solucionar problemas, sempre levando em consideração todas as partes envolvidas.Mais do que celebrar uma data, estamos aqui para reforçar o protagonismo feminino. O poder de decisão sobre o próprio caminho, o direito de ser autora da própria história, de ser mãe, esposa, empreendedora, profissional e, acima de tudo, líder da própria vida.Neste ano, o Dia das Mulheres ganha um significado ainda mais especial com a Semana Todos por Elas, que acontecerá de 23 a 27 de março. Uma programação dedicada ao empreendedorismo feminino, com palestras e capacitações em todo o estado, pensadas para fortalecer, inspirar e conectar mulheres. Entre em contato com nosso escritório regional em Votuporanga para ter acesso a agenda da nossa região. Este é o pontapé inicial de um ano que promete ser repleto de agendas.E que a força, a coragem e a resiliência das mulheres continuem transformando a nossa sociedade.