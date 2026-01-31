Instituição retoma as atividades no dia 9 de fevereiro e reforça seu compromisso com a formação de educadores qualificados

publicado em 31/01/2026

O curso de Pedagogia desempenha um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Foto: ( A Cidade)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brAs férias chegaram ao fim e agora é hora de retomar ou iniciar uma nova etapa acadêmica em uma das melhores instituições de ensino superior de Votuporanga. A Faculdade Futura, em parceria com a FAVENI, dá as boas-vindas aos alunos para o início do semestre letivo de 2026, com aulas a partir do dia 09 de fevereiro, às 19h.Reconhecida pela excelência na área educacional, a Faculdade Futura de Votuporanga oferece cursos voltados à Pedagogia, formando profissionais preparados para atuar com competência, ética e inovação no processo de ensino-aprendizagem. A instituição alia teoria e prática, proporcionando uma formação sólida e alinhada às exigências do cenário educacional atual.O curso de Pedagogia desempenha um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. O pedagogo é o profissional responsável por planejar, executar e avaliar práticas educativas, atuando diretamente na formação intelectual, social e emocional dos alunos. Além da docência, o profissional formado na área pode atuar em gestão escolar, coordenação pedagógica, projetos educacionais e espaços educativos não formais.Na Faculdade Futura, o curso estimula o pensamento crítico, a pesquisa e o uso de metodologias inovadoras, preparando o acadêmico para enfrentar os desafios da educação contemporânea. A proposta pedagógica valoriza o desenvolvimento humano e a formação de educadores comprometidos com a transformação social por meio do conhecimento.Para o professor doutor Tiago Moreno Lopes Roberto, gestor de Políticas Acadêmicas da Futura, as expectativas para o novo semestre são as melhores possíveis. “Esperamos um semestre letivo produtivo, de muito aprendizado. Como de costume, com um ensino de qualidade, práticas inovadoras e um corpo docente qualificado”, destacou.Com tradição e compromisso com a educação, a Faculdade Futura de Votuporanga reafirma seu papel na formação de profissionais da área pedagógica e convida os estudantes a iniciarem 2026 investindo em conhecimento, crescimento profissional e transformação social.