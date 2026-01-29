Ação da Força Tática na noite de sexta-feira resultou na apreensão de pistola 9mm, grande quantidade de entorpecentes e prisão em flagrante de suspeito conhecido nos meios policiais

publicado em 31/01/2026

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa noite desta sexta-feira (30), por volta das 20h, uma ação precisa da Força Tática da Polícia Militar desarticulou um esquema de tráfico de drogas e tirou de circulação uma arma de fogo de calibre restrito, em Votuporanga. Um homem foi preso em flagrante após a polícia localizar drogas e armamento em três endereços diferentes ligados ao suspeito.Durante patrulhamento tático pela cidade, com foco no combate ao tráfico de drogas e outras infrações penais, os policiais avistaram P. G. A. T., conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico, na esquina da Rua José Abdo com a Rua Olga Lotti Camargo. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou se levantar rapidamente e acessar uma residência próxima, sendo imediatamente abordado.Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas um aparelho celular e R$ 765 em dinheiro, valor cuja procedência ele não soube explicar. Questionado, o suspeito confessou que guardava uma arma de fogo na residência de sua avó, onde também mantinha drogas.Com autorização da moradora, devidamente registrada em vídeo, os policiais entraram no imóvel. No quarto utilizado pelo suspeito, embaixo do colchão, foi localizada uma pistola Taurus calibre 9mm, acompanhada de 12 munições intactas, além de uma porção de cocaína, que fracionada renderia cerca de dez porções para venda.Na sequência, moradores repassaram novas informações à equipe, indicando que o suspeito utilizava um segundo local para armazenar entorpecentes. Novamente questionado, ele confirmou que escondia drogas em uma residência desabitada, na Rua Policarpo Beloni, onde os ilícitos estariam no forro do telhado.No local indicado, os policiais encontraram um verdadeiro depósito de drogas. Foram apreendidos 16 tijolos de maconha, totalizando 12,568 quilos, além de maconha do tipo dry, mais de 2 quilos de cocaína em meio tijolo, dezenas de porções prontas para venda, balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados no preparo e fracionamento dos entorpecentes.Diante da grande quantidade de drogas e da posse da arma de uso restrito, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga. A prisão foi ratificada pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial e ficará à disposição da Justiça.