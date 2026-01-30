Segundo informações preliminares, quatro adolescentes participaram de um pré-carnaval em Floreal
Adolescentes esfaqueiam motorista de aplicativo de transporte em Votuporanga (Foto: Divulgação)
Um motorista de aplicativo de transporte foi esfaqueado na manhã deste sábado (31) em Votuporanga. Segundo informações preliminares, quatro adolescentes renderam e roubarem um homem após participarem de um pré-carnaval em Floreal.
Os jovens teriam solicitado a corrida para Votuporanga e perto da cidade anunciaram o assalto e feriram o motorista. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga com ferimentos nas costas.
Os adolescentes foram detidos e responderão dentro do que determina a lei para casos envolvendo menores de idade.