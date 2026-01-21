Triunfo na Arena Plínio Marin foi ofuscado pela perda de Carlão, referência do clube nos anos 1980

publicado em 22/01/2026

Carlos Alberto Coutinho. Foto: Reprodução

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brA noite de quarta-feira (21), reservou emoções opostas aos torcedores do Clube Atlético Votuporanguense. Dentro de campo, a equipe conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, pela Série A2, diante de sua torcida na Arena Plínio Marin. Fora dele, porém, a comemoração foi interrompida por uma notícia que trouxe silêncio e comoção: a morte do ex-zagueiro Carlos Alberto Coutinho, o Carlão, aos 70 anos, confirmada após o fim da partida.Figura marcante da antiga Associação Atlética Votuporanguense (AAV), Carlão construiu sua história no clube entre os anos de 1983 e 1985. Atuando como defensor, vestiu a camisa 3 e se destacou pela firmeza, liderança e espírito aguerrido, características que o transformaram em um dos nomes mais lembrados daquela geração e em um ídolo para os torcedores da época.Revelado nas categorias de base do Flamengo, o ex-jogador também passou por equipes tradicionais do futebol do interior, como Taquaritinga e Itumbiara. Ainda assim, foi em Votuporanga que consolidou laços duradouros, criando uma relação de respeito e identificação que ultrapassou os limites do campo e permaneceu ao longo dos anos.Conhecido pela postura ética e pela proximidade com a comunidade, Carlão deixa três filhos — Carlos Alberto Júnior, Carlos Henrique e Staelén — além de seis netos. A notícia de seu falecimento gerou manifestações de pesar entre dirigentes, ex-atletas e amantes do futebol regional, que ressaltaram sua contribuição para o fortalecimento da identidade esportiva do município.Assim, a vitória da Pantera na Arena Plínio Marin acabou ganhando um significado especial: mais do que três pontos na tabela, o resultado serviu como homenagem a um personagem que ajudou a construir a história do clube. O legado de Carlão permanece vivo na memória do futebol local, lembrando que o presente é fruto do empenho de nomes que marcaram o passado com dedicação e paixão.