Aproximadamente 40 pessoas mostraram sua insatisfação sobre o preço da água

publicado em 03/02/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite de ontem, voltou a ter protestos. A primeira reunião, na semana passada, também contou com manifestações. Na oportunidade, cerca de 40 pessoas se manifestaram, número parecido com o da noite de ontem.A reclamação principal novamente foi a questão do valor da conta de água. Em alguns momentos, vereadores foram interrompidos por conta do barulho dos manifestantes. O presidente da Câmara, vereador Serginho da Farmácia, chegou a pedir para as pessoas respeitarem o momento destinado às falas dos vereadores.Interrompido pelo barulho, o vereador Sargento Moreno, em determinado momento disse: “Eu quero concluir a minha fala, e se houver manifestação contrária, eu exijo o meu tempo. Eu não vou no trabalho de ninguém atrapalhar ninguém”, disse.Recentemente mais de 60 pessoas entraram com pedido de avaliação da conta de água na Saev Ambiental. A Saev Ambiental informou que Votuporanga, incluindo o distrito de Simonsen e a Vila Carvalho, é dividida em 19 setores de leitura, utilizados para a organização e o controle do faturamento das contas de água. “Atualmente, a autarquia está realizando a avaliação de 17.500 contas, referentes aos setores (grupos) 1 ao 12. Já as contas dos setores 13 ao 19 foram geradas corretamente, no que se refere aos dias de leitura”, explicou. “A Saev Ambiental segue acompanhando o processo e reforça seu compromisso com a transparência e o atendimento à população”, acrescentou.