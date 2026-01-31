Anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (02), horas antes da sessão da Câmara Legislativa

publicado em 02/02/2026

Foto: A Cidade

Da RedaçãoNo início da tarde desta segunda-feira (02), o prefeito de Votuporanga Jorge Seba (PSD) convocou uma coletiva de imprensa no auditório do Hotel Ibis Votuporanga. O assunto foi a abertura de um processo contra o vereador Cabo Renato Abdala (PRD) por calúnia.O processo é devido a uma fala do vereador na primeira sessão ordinária da Câmara de Votuporanga, quando ele revelou documentos que, supostamente, provam o envolvimento do prefeito com João Carlos Fabo Mansur, um dos investigados na Operação Compliance da Polícia Federal que atingiu o Banco Master.Em seu discurso na Câmara, Cabe Renato Abdala leu “documentos da Jucespe que indicam a Via House empreendimentos Ltda, CNPJ 20.050958/0001-2, constituída em 09/04/14, pelo prefeito Jorge Seba e seu filho falecido. Ela foi transformada na Nire 35300495713, Via House Empreendimento Sociedade Anônima em 26/09/2016. Ata da sessão, 19/09/17. O capital da sede foi alterado para R$ 15,350 milhões. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Carlos Falbo Mansur, o investigado, representante da Reag Investimentos, investigado na Operação Carbono Oculto, na Operação Compliance, relacionado ao banco Master. Investigado por possível lavagem de dinheiro do PCC. Na sequência, aparece aqui na ata, número do documento 424.982/17-1, destituição/renúncia de Jorge Seba, com término do mandato para 31/8/18, ou seja, posterior. Aqui, quem quiser acessar, digita no Google Jucesp, a senha da nota fiscal paulista ou gov, você pesquisa lá os nomes aqui e ta lá pra todo mundo ver. Não acuso o prefeito de fazer parte do esquema do banco Master, mas eu afirmo que tem documentos da Jucesp que mostram que o prefeito fez transação comercial com um investigado por lavagem de dinheiro para o PCC, envolvido com esse monte de figurão aí, que vocês estão vendo. E a justiça cabe a Deus, porque a do homem a gente não acredita mais, porque não sabe quem ta envolvido.”