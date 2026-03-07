Mãe, esposa e primeira dama do município de Álvares Florence, Neusa Leite consegue equilibrar com maestria suas múltiplas funções, mas é na esfera social que sua atuação se destaca e transforma vidas

Sua trajetória evidencia como solidariedade, amor e dedicação podem gerar mudanças reais e duradouras em uma comunidade. (Foto: Arquivo pessoal)

Mãe, esposa e primeira dama do município de Álvares Florence, Neusa Leite consegue equilibrar com maestria suas múltiplas funções, mas é na esfera social que sua atuação se destaca e transforma vidas. Como primeira-dama de Álvares Florence e presidente do Fundo Social de Solidariedade, ela desempenha papel central na promoção de ações que fomentam a inclusão, a geração de emprego e renda, e o bem-estar da comunidade.À frente do Fundo Social, Neusa valoriza cada colaboradora como parceira essencial no sucesso dos projetos. A rotina inclui desde bailes e passeios voltados à terceira idade, até bazares, campanhas de arrecadação e ações solidárias que chegam diretamente a quem mais precisa. Para ela, cada gesto de ajuda é motivo de alegria e gratidão. “Não há recompensa maior do que ver um sorriso sincero ou receber um abraço de quem precisa de apoio”, afirma Neusa.Conciliar os compromissos do Fundo Social com a vida pessoal e familiar é, segundo Neusa, um desafio constante. Apesar disso, ela acredita que dedicação e amor são sentimentos fortes e possuem a capacidade de equilibrar as responsabilidades, garantindo resultados positivos e satisfação pessoal.Além de seu trabalho social, Neusa é uma defensora ativa dos direitos das mulheres. Ela ressalta que, embora ainda existam desafios, as mulheres conquistaram importantes espaços na sociedade e continuam sendo pilares fundamentais de suas famílias. “Pode parecer clichê, mas nós somos as rainhas do lar”, brinca a primeira-dama, reforçando sua visão de valorização da mulher em todas as esferas.Neusa Leite não é apenas uma líder comunitária; ela é um exemplo de comprometimento, empatia e inspiração para todos que a conhecem. Sua trajetória evidencia como solidariedade, amor e dedicação podem gerar mudanças reais e duradouras em uma comunidade.