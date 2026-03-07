Elizângela desempenha um papel crucial em uma cidade onde muitas questões são resolvidas diretamente no gabinete

publicado em 07/03/2026

Elizângela Garcia exemplifica liderança, dedicação e competência, mostrando como determinação e organização podem gerar impactos positivos não apenas na administração pública, mas em toda a comunidade de Álvares Florence.(Crédito: Arquivo pessoal)

No coração da administração municipal de Álvares Florence, uma figura se destaca por sua competência e compromisso: Elizângela Garcia, chefe de gabinete da Prefeitura e braço direito do prefeito Adílson Leite. Em uma cidade onde muitas decisões passam diretamente pelo gabinete, ela é peça-chave na gestão eficiente das demandas da população e no funcionamento diário da administração.Responsável por coordenar a equipe do gabinete e organizar eventos e agendas do Poder Executivo, Elizângela atua como elo entre o prefeito e a comunidade. “Minha função exige representar o Poder Executivo, organizar as atividades da equipe e garantir que tudo seja realizado com eficiência e cuidado”, explica ela. Sua habilidade em lidar com situações complexas e atender às demandas da população faz dela um ponto de referência na gestão municipal.Além das responsabilidades administrativas, Elizângela equilibra com maestria sua vida pessoal. Mãe, esposa e cuidadora do lar, ela acredita que planejamento e organização são fundamentais para conciliar todas as tarefas. “É preciso distribuir bem o tempo entre compromissos profissionais e pessoais, reservando momentos para família, lazer e autocuidado”, comenta, lembrando que é casada com Reginaldo Garcia e mãe de dois filhos.Elizângela também ressalta os desafios enfrentados pelas mulheres modernas, como a necessidade de equilibrar carreira e vida pessoal, lidar com pressões sociais e buscar constante desenvolvimento profissional sem abrir mão da família. “Superar essas demandas exige esforço diário, mas seguimos firmes na luta por reconhecimento e igualdade”, afirma.O Dia Internacional da Mulher é um momento de celebrar conquistas, refletir sobre desafios e fortalecer a luta por igualdade e direitos. Neste mês dedicado às mulheres, Elizângela Garcia exemplifica liderança, dedicação e competência, mostrando como determinação e organização podem gerar impactos positivos não apenas na administração pública, mas em toda a comunidade de Álvares Florence.