Manifestantes ocuparam as cadeiras da Casa de Leis e, em diversos momentos, atrapalharam a fala dos vereadores durante a condução da sessão.
Sessão ocorreu na noite desta segunda-feira (2). Foto: Assessoria
Da redação
A sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (3) no Plenário Doutor Octávio Viscardi, foi novamente marcada por tumultos e interrupções ao longo dos trabalhos legislativos. Assim como nas reuniões anteriores, manifestantes ocuparam as cadeiras da Casa de Leis e, em diversos momentos, atrapalharam a fala dos vereadores durante a condução da sessão.
Entre os presentes, servidores da Prefeitura compareceram ao plenário para protestar contra declarações feitas por um vereador na sessão passada, relacionadas à Secretaria da Cultura. Durante a reunião, houve manifestações direcionadas ao tema, com registros de falas e reações vindas do público presente.
Também estiveram novamente na Câmara moradores que reivindicam esclarecimentos sobre os valores das contas de água no município. O tema tem sido recorrente e motivado a presença constante de manifestantes nas sessões, com registros de questionamentos e interrupções dirigidas aos parlamentares.
A condução dos trabalhos foi impactada em diferentes momentos pelas manifestações, repetindo o cenário observado nas sessões anteriores realizadas pela Câmara Municipal.