Luís Paulo Bednarski foi até a Central de Flagrantes prestar esclarecimento e atendeu à imprensa na saída da Delegacia

publicado em 03/03/2026

O prefeito Luís Paulo Bednarski conversou com a imprensa após deixar a Central de Flagrantes. Foto: A Cidade

Da redaçãoNa tarde desta segunda-feira (2), o ex-vereador Cabo Borges, da cidade de Cardoso, foi preso em flagrante, suspeito de extorsão, ameaça, constrangimento ilegal e perseguição contra o prefeito Luís Paulo Bednarski. O ex-parlamentar foi levado para a Central de Flagrantes de Votuporanga e hoje passará por audiência de custódia. A Polícia Civil não se pronunciou sobre o caso.Bednarski foi até a Central de Flagrantes prestar esclarecimento e atendeu à imprensa na saída da Delegacia. Segundo ele, “eu estava sendo previamente monitorado por um espaço de tempo. Estava sofrendo extorsão e a minha vida e a da minha família também estavam em risco. A orientação da autoridade policial é, nesse momento, fornecer as informações básicas para a imprensa”.Ainda assim, ele conseguiu dar uma parte da sua versão dos fatos, informando que ele estava sendo monitorado há mais ou menos dez dias. “Eu fiquei muito mal mesmo, preocupado com minha filha. Eu tenho uma filha que tem oito anos de idade, não queria deixá-la sem pai, quero criar minha filha. Fui policial também, sei como os policiais são guerreiros. Se não fosse a polícia, poderia ter terminado num fim trágico, que eu acho que era o desfecho dessa situação”, falou.Alan Borges, um dos advogados que acompanharam o prefeito, declarou que “ao que tudo indica, ele [Cabo Borges] vai ser levado para custódia, muito provavelmente amanhã [terça-feira], e aí vai decidir se ele vai poder responder a este processo em liberdade ou se vai ser aplicada aí alguma medida corporal de prisão temporária.”. Sobre os supostos crimes cometidos pelo ex-vereador, o advogado explicou que foi por extorsão, ameaça, constrangimento ilegal.