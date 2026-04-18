O Dia de Joaquim José da Silva Xavier, celebrado em 21 de abril, é feriado nacional no Brasil e homenageia uma figura histórica

publicado em 21/04/2026

A maioria dos estabelecimentos não funciona hoje em Votuporanga e volta atender normalmente amanhã Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo feriado do Dia de Tiradentes, a maioria dos estabelecimentos não funciona, e volta atender normalmente nesta quarta-feira (22). O Dia de Joaquim José da Silva Xavier, celebrado em 21 de abril, é feriado nacional no Brasil porque homenageia uma figura histórica associada à luta por liberdade e independência no período colonial. Conhecido como Tiradentes, ele participou da Inconfidência Mineira, que contestava os altos impostos cobrados pela Portugal e defendia maior autonomia para a colônia. Condenado à morte e executado em 1792, Tiradentes tornou-se símbolo de coragem e resistência. Por isso, após a Proclamação da República, sua memória passou a ser valorizada como exemplo cívico, e a data de sua morte foi transformada em feriado nacional para lembrar a importância da liberdade e da participação política na história brasileira.O Proença funciona hoje das 7h30 às 13h. O Porecatu fica aberto das 7h às 13h. O atendimento no Santa Cruz é das 7h às 13h. O Amigão funciona das 7h às 13h. O Muffato atende das 8h às 13h. As grandes redes de supermercados da cidade não funcionam amanhã.Hoje, feriado de Tiradentes, os bancos estarão fechados, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).Em virtude do feriado de Tiradentes, a Prefeitura informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta hoje. O expediente administrativo será retomado amanhã, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público às 9h.É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, a qualquer momento e de qualquer lugar, basta baixar o app na loja de aplicativos do seu celular.Hoje ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.O prédio estará fechado hoje. A retomada dos atendimentos será na quarta-feira, dia 22, a partir das 7h30.Hoje, feriado de Tiradentes, o plantão 24 horas e o atendimento via WhatsApp seguem das 7h às 19h, sem atendimento presencial. Bosque Municipal e Horto Florestal permanecem fechados. Os Ecotudos funcionam das 7h às 19h. Não haverá varrição de ruas. A coleta de lixo orgânico diurna ocorre normalmente, com a coleta noturna antecipada para as 15h. A coleta seletiva não será realizada.