O objetivo proporcionar um momento de lazer, confraternização e alegria para toda a comunidade
Foto: Divulgação
A comemoração pelos 77 anos de Álvares Florence segue nesta sexta-feira com uma noite especial de música e entretenimento para a população. A partir das 20h, a Área de Lazer do Trabalhador (Piscina) recebe os shows das duplas Rafa & Nando e Pablo & Gabriel, prometendo animar o público com muito sertanejo e sucessos que embalam a região.
A programação faz parte das festividades organizadas pelo município e tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, confraternização e alegria para toda a comunidade. Com entrada gratuita, a expectativa é de grande presença de público ao longo da noite.
As apresentações reúnem artistas conhecidos regionalmente, garantindo um repertório animado e voltado para todos os públicos, em um ambiente preparado para receber famílias e amigos.
A Cidade FM 94,7
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