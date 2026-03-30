Parceria com a Unifev leva orientações, aferições e acompanhamento à população

publicado em 16/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Uma ação de promoção à saúde voltada à prevenção e ao controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, foi realizada pela Secretaria da Saúde na quadra ao lado do Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no bairro São João, e também no Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado”, no bairro Propovo. A iniciativa contou com parceria da Unifev e participação de alunos do curso de Medicina, professores e profissionais da rede municipal.Com o tema “De olho na pressão e no açúcar”, a atividade reuniu equipe multidisciplinar, profissionais das unidades de saúde e educador físico, oferecendo aferição de pressão arterial, orientações sobre alimentação saudável, incentivo à prática de atividades físicas e cuidados gerais com a saúde. No consultório do bairro Propovo, a ação teve como tema “Cuidar é o melhor remédio” e abordou pacientes na unidade e em visitas domiciliares, com orientações sobre hipertensão arterial, explicações sobre a importância do cuidado contínuo e verificação de sinais vitais.O objetivo foi ampliar a conscientização sobre a importância da prevenção e do controle das doenças crônicas que, embora não tenham cura, podem ser controladas com hábitos saudáveis e acompanhamento contínuo. Além das orientações coletivas, os pacientes contam com acompanhamento individual realizado por equipe multiprofissional, incluindo atendimento periódico com nutricionista a cada 30 dias para monitoramento do peso e dos níveis de glicemia.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou a relevância das ações preventivas. “Trabalhar a prevenção é essencial para reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Informação, acompanhamento e cuidado contínuo fazem toda a diferença no controle das doenças crônicas”, aponta.O prefeito Jorge Seba também ressaltou a importância da iniciativa. “Levar orientação, cuidado e acompanhamento para perto das pessoas é uma prioridade da nossa gestão. A parceria com a Unifev fortalece a rede de saúde e amplia o alcance das ações preventivas em benefício da população”, finaliza.