Evento será realizado no dia 15 de abril e oferece diagnóstico personalizado, estratégias práticas e soluções

publicado em 07/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Micro e pequenos empresários que buscam ampliar resultados e organizar a área comercial terão uma oportunidade direta de capacitação no dia 15 de abril, às 8h, em Votuporanga. O Sebrae-SP promove a Convenção de Vendas Fature Mais, iniciativa voltada a empreendedores que desejam estruturar processos comerciais e aumentar o faturamento com estratégias aplicáveis ao cotidiano das empresas.A proposta do encontro é transformar dúvidas comuns do dia a dia em planos de ação concretos. Durante a programação, os participantes terão acesso a diagnóstico personalizado, orientações específicas conforme o perfil do negócio e soluções práticas para melhorar desempenho em vendas.De acordo com Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP, a convenção integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da competitividade dos pequenos negócios, especialmente em um cenário em que organização comercial e posicionamento estratégico têm impacto direto nos resultados.Além do conteúdo técnico, o evento pretende funcionar como um ponto de virada para empresários que já atuam intensamente na operação, mas ainda encontram dificuldades para estruturar processos de venda e ampliar margens de crescimento.A Convenção de Vendas Fature Mais será realizada na unidade do Sebrae-SP em Votuporanga, localizada na Avenida Doutor Wilson Souza Foz, nº 5.137. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente por formulário on-line.Convenção de vendas Fature MaisData: 15 de abrilHorário: 8hLocal: Sebrae VotuporangaInscrições: (https://forms.office.com/r/969a9LmGAw)