Capacitação do Sebrae-SP, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresenta ferramentas práticas para aumentar produtividade e vendas

publicado em 09/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Empreendedores de Votuporanga terão a oportunidade de aprender, na prática, como aplicar a Inteligência Artificial no dia a dia das empresas por meio da oficina gratuita “Faça a Inteligência Artificial trabalhar para o seu negócio”, com inscrições abertas. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae-SP.A capacitação é voltada a empreendedores que desejam inovar, melhorar resultados e acompanhar as tendências do mercado, utilizando a Inteligência Artificial como aliada nas rotinas empresariais.Com abordagem prática, a oficina apresenta conceitos essenciais sobre Inteligência Artificial e demonstra ferramentas que podem ser aplicadas diretamente nos pequenos negócios, contribuindo para o aumento da produtividade, melhoria no atendimento e fortalecimento das estratégias de marketing e gestão.Durante o encontro, os participantes irão aprender como utilizar a Inteligência Artificial no dia a dia do negócio, conhecer ferramentas que auxiliam na criação de conteúdo e no aumento de vendas, desenvolver estratégias para ganhar produtividade com o uso da IA e explorar aplicações voltadas ao marketing, atendimento e gestão.A capacitação será realizada no dia 29 de abril, das 18h30 às 22h30, na Sala Sebrae, localizada na Avenida Wilson de Souza Foz, nº 5.137.Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos. As inscrições devem ser realizadas por meio de link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5gwBtdYsvPiBEmMdlOXDnOqBUM0FWQVdQRFgxSFhIVEM5MzRXVlNROVQwRiQlQCN0PWcu&route=shorturlMais informações podem ser obtidas pelo telefone do Sebrae (17) 3405-9460.