No encontro, serão abordadas diversas questões relacionadas à categoria

publicado em 21/04/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMotoristas de aplicativos de Votuporanga terão uma reunião com o presidente da Câmara Municipal, Daniel David, e demais vereadores, na tarde desta quarta-feira (22), às 16h, na sede do Poder Legislativo. No encontro, serão abordadas diversas questões relacionadas à categoria, entre elas medidas de fiscalização, cumprimento da legislação municipal e melhorias nas condições de trabalho dos profissionais.Entre os temas que serão levados pelos motoristas está o pedido para que os agentes de trânsito tenham maior autonomia para fiscalizar veículos de aplicativo, podendo realizar abordagens e conferir a documentação dos condutores, algo que atualmente, segundo a categoria, não ocorre dentro das atribuições existentes. Os profissionais defendem uma ampliação dessa autonomia como forma de intensificar a fiscalização no setor.O motorista Fábio Guimarães afirmou que a categoria pretende buscar avanços considerados viáveis durante a reunião. “Nós vamos reivindicar alguns direitos que não são impossíveis e são uma forma digna da gente trabalhar aqui em Votuporanga”.Outro ponto que será discutido é a cobrança para que empresas que passarem a operar no município cumpram a lei orgânica local e as regras estabelecidas para o transporte por aplicativo. Segundo os motoristas regularizados, os profissionais que atuam dentro da legislação arcam com custos como pagamento de alvará, enquanto clandestinos e condutores que não se enquadram nas normas municipais não pagam taxas, situação considerada injusta pela categoria.Também está entre as reivindicações a criação de uma tarifa mínima para as corridas de carros por aplicativo em Votuporanga. A proposta, de acordo com os motoristas, busca garantir maior equilíbrio econômico nas viagens realizadas no município.