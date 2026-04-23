Ideia parte de indicação de vereador

publicado em 23/04/2026

Atualmente são quatro Ecotudos espalhados pela cidade; Norte, Sul, Oeste e Leste. Foto: Saev

O distrito de Simonsen pode receber uma unidade do Ecotudo, que é um projeto pioneiro de coleta de resíduos domiciliares, com o objetivo de acabar com o despejo de lixo em terrenos baldios, vias públicas e beira de córregos. Atualmente a cidade possui quatro unidades do projeto.A indicação para a realização de estudos foi feita pelo vereador Marcão Bras (PP), que justificou dizendo que “o objetivo é atender a uma demanda relevante da população do Distrito de Simonsen no que se refere ao descarte adequado de resíduos sólidos.”Marcão também relata que “a iniciativa contribuirá para a melhoria da limpeza urbana, redução do descarte irregular de resíduos em vias públicas e áreas ambientais, além de promover a preservação do meio ambiente e a saúde pública” já que o Ecotudo mais próximo do distrito é dentro da Votuporanga.Sobre o EcotudoNas unidades, podem ser entregues materiais recicláveis; lixo orgânico; moveis velhos; roupas e calçados; óleo de cozinha usado; lixo eletrônico (baterias, pilhas, lâmpadas fluorescentes, sucata de computador); animais mortos de pequeno porte; resíduos de construção civil; sobras de podas de jardins e arvores; espumas; vidros; isopor; metais; madeiras e pneus.É importante lembrar que os Ecotudos não recebem lixo industrial, hospitalar, embalagens de agrotóxicos ou embalagens de produtos veterinários. Também não recebem materiais de empresas, ou de fins comerciais, apenas os de origem residencial.Os resíduos recebidos tem destinação ambientalmente correta através de convênios firmados com empresas especializadas em transportes e destinação final, cooperativa de catadores, aterro sanitário, entre outros. Os objetos em bom estado de conservação como camas, móveis e colchões, permanecem a disposição para doação por um determinado tempo.Os Ecotudos atuais são os seguintes:Ecotudo Norte na Zona NorteAv. Sete, 2440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa no bairro Distrito Industrial IHorário de Funcionamento: todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados das 07h às 19h.Ecotudo Sul na Zona Sul:Av. Conde Francisco Matarazzo esquina com a Av. Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras IHorário de Funcionamento: de segunda à sexta das 7h às 17h.Ecotudo Oeste na Zona Oeste:Alto da vicinal Nelson Bolotário (Subida da Morte)Horário de Funcionamento: todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados das 07h às 19h.Ecotudo Leste na Zona LESTEAv. Nasser Marão, 4815 - Bairro São CosmeHorário de Funcionamento: todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados das 07h às 19h.