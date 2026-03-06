XV de Piracicaba e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (7)

publicado em 07/03/2026

XV de Piracicaba e CAV jogaram neste sábado (7) (Foto: CAV)

Da redaçãoPela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense foi até o Barão de Serra Negra enfrentar o XV de Piracicaba na tarde deste sábado (7). Os donos da casa venceram por 5 a 1 e se classificaram. A Pantera enfrentará Água Santa, Ituano e novamente o XV de Piracicaba na segunda fase. O outro grupo será formado por Ferroviária, São José, Sertãozinho e Juventus.O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Richard, Amorim e PV; Daniel, Portuga e Fernandinho; Marcus Nunes, Luiz Thiago e Caio Mancha.Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos. Após boa jogada e cruzamento da direita, Paulo Marcelo cabeceou para marcar. Aos 14, mais um. Léo Santos, ex-CAV, deu um lindo passe de peito para Paulo Marcelo fazer o segundo dele e do XV.A Pantera descontou aos 26. Caio Mancha recebeu na área, ajeitou para Daniel, de chapa, chutar no canto direito do goleiro do Victor Golas. Aos 33, o terceiro da equipe de Piracicaba. Paulo Marcelo recebeu e escorou de peito para Carlos Manoel chutar no canto direito rasteiro de Gabriel Félix. O primeiro tempo terminou em 3 a 1.Já na segunda etapa, aos 29 minutos, Léo Santos cruzou da esquerda e Paulo Marcelo escorou de chapa, de perna direita, para anotar mais um. Aos 40, Deivid Ribeiro chutou e fez o quinto. O jogo terminou em 5 a 1 para o XV.Na segunda fase, os classificados são divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.Grêmio Prudente e São Bento caíram para a Série A3.