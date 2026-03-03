Lesões de LCA e menisco têm alta incidência entre atletas não profissionais e, quando tratadas fora do tempo, comprometem anos de atividade física

publicado em 06/03/2026

Foto: Freepik

Toda cidade com campo de futebol de várzea, uma pista de caminhada e uma academia conhece bem o personagem: o homem de 35 anos que jogou o fim de semana, sentiu o joelho travar na segunda-feira, esperou a semana inteira e voltou a jogar no sábado seguinte.Semanas depois, quando o inchaço não cede mais, procura um médico. O diagnóstico, na maioria das vezes, é uma lesão que poderia ter sido tratada de forma conservadora se tivesse chegado ao consultório quatro semanas antes.O perfil se repete em Votuporanga, em São José do Rio Preto e em praticamente qualquer cidade do interior paulista onde o esporte recreativo é parte da rotina.O noroeste do estado tem uma tradição esportiva consolidada, com ligas amadoras de futebol, grupos de corrida e modalidades coletivas praticadas por adultos de todas as faixas etárias. Esse é um dado positivo. O problema está no que acontece depois da lesão.Entender por que o joelho é a articulação mais vulnerável no esporte amador, quais lesões são mais comuns e o que diferencia um tratamento bem conduzido de um ciclo interminável de recaídas é o que este texto propõe."A articulação do joelho absorve as forças geradas pelo movimento e transmite carga entre o quadril e o tornozelo. Em condições normais de caminhada, a pressão é manejável. Em esportes com aceleração, desaceleração brusca e rotação como futebol, vôlei, crossfit e corrida em terreno irregular, essa pressão multiplica", afirma Dr. Ulbiramar Correia, médico especialista em lesões no joelho em Goiânia.A estrutura que mais sofre nesse contexto é o ligamento cruzado anterior, o LCA. Estudo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia com 240 atletas amadores e profissionais mostrou que o futebol responde por mais de 53% das lesões isoladas de LCA, sendo que a maior parte dos pacientes tem entre 20 e 40 anos. Não são atletas de elite com programas de recuperação dedicados. São pessoas que trabalham durante a semana e jogam no fim de semana.O menisco, por sua vez, é mais afetado à medida que a idade avança. O mesmo estudo identificou que lesões meniscais isoladas são mais comuns em pacientes acima de 40 anos, com uma média de quase 27 anos de prática esportiva até o surgimento da lesão. O mecanismo dominante nessa faixa é o desgaste gradual, não o trauma pontual.A corrida de rua teve expansão expressiva no Brasil nos últimos anos, especialmente entre adultos de 30 a 50 anos que buscam uma atividade de baixo custo e alta acessibilidade. O que muitos não consideram é a carga que o impacto repetitivo coloca sobre o joelho.Meta-análise citada na Revista Brasileira de Medicina do Esporte indica que a incidência de lesões em praticantes de corrida varia entre 19% e 79%, com o joelho sendo a articulação mais afetada.Pesquisa realizada com corredores amadores em Belo Horizonte registrou prevalência de 40% de lesões na amostra estudada. A maioria dessas lesões é de sobrecarga, não de trauma agudo, o que torna o diagnóstico menos óbvio e o tratamento mais tardio.Outro dado relevante do mesmo levantamento com corredores: 73% dos praticantes lesionados não tinham acompanhamento de nenhum profissional de saúde.Corriam sozinhos, sem avaliação biomecânica, sem orientação de carga semanal, sem controle do volume de treino. Quando a dor aparecia, a maioria esperava ceder por conta própria.A ruptura do ligamento cruzado anterior não necessariamente exige um impacto violento. Com frequência, ocorre em movimentos comuns no esporte amador: uma mudança de direção com o pé fixo no chão, uma desaceleração brusca para disputar uma bola, um pivô em torno do próprio eixo. O atleta sente um estalo, o joelho incha rapidamente e a instabilidade é imediata.O problema é que, em atletas amadores, esse quadro costuma ser interpretado como uma torção comum. O gelo, o repouso de alguns dias e o retorno precoce à atividade são a sequência mais frequente. O joelho cede novamente, às vezes com dano adicional ao menisco ou à cartilagem.Na visão do time de ortopedistas do COE, centro de ortopedia com atendimento em Goiânia, a decisão entre tratamento cirúrgico e conservador para o LCA depende de vários fatores: nível de atividade física, idade, demanda sobre o joelho e achados de exame de imagem.Não há resposta universal; há avaliação individual. O que define o desfecho, na maioria das vezes, é a velocidade com que o paciente chega a um especialista e a qualidade desse primeiro diagnóstico.A ortopedia geral cobre uma gama ampla de condições. Um ortopedista com formação abrangente consegue manejar fraturas, lesões de ombro, coluna e membros inferiores. Mas quando o problema está no joelho de um atleta com lesão meniscoligamentar, artroscopia indicada ou decisão sobre reconstrução do LCA, a subespecialização faz diferença.Especialistas em cirurgia do joelho acumulam volume cirúrgico específico que generalistas dificilmente atingem. Artroscopias, reconstruções ligamentares e suturas de menisco são procedimentos técnicos que melhoram com a prática repetida.O paciente que chega a um médico com 500 cirurgias de LCA no currículo tem um ponto de partida muito diferente do que chega a um generalista que opera joelho esporadicamente.Para atletas amadores do interior paulista que precisam de segunda opinião ou de referência para procedimentos mais complexos, pesquisar os melhores ortopedistas de joelho com especialização declarada, verificando formação, volume cirúrgico e vínculo com sociedades como a SBCJ, é o caminho mais direto para uma avaliação de qualidade.No futebol profissional, a ruptura de LCA afasta o jogador por um período que varia entre oito e doze meses. No atleta amador, o tempo de afastamento costuma ser menor. Não porque a recuperação é mais rápida, mas porque o paciente volta antes do necessário.O retorno precoce é um dos principais fatores de relesão. O joelho pode parecer funcional para atividades cotidianas antes de ter a estabilidade adequada para os movimentos explosivos do esporte.Sem um protocolo de reabilitação orientado por especialista, o atleta amador tende a subestimar o tempo necessário e retoma a atividade física no primeiro fim de semana em que sente menos dor.A consequência, documentada na literatura ortopédica, é que lesões de menisco frequentemente aparecem junto a lesões de LCA. Entre 50% e 70% dos casos de LCA têm alguma associação com lesão meniscal. O joelho que não foi tratado adequadamente na primeira lesão carrega esse risco de forma acumulada.Como destaca os melhores ortopedistas de Goiânia, o esporte recreativo produz benefícios comprovados para saúde cardiovascular, saúde mental e qualidade de vida. Mas ele produz lesões, e a forma como essas lesões são tratadas define se o atleta amador vai continuar ativo por décadas ou se vai acumular um histórico ortopédico que progressivamente limita o movimento.Três condutas fazem diferença concreta: procurar avaliação especializada ao primeiro episódio de instabilidade no joelho, não retornar à atividade esportiva antes da liberação médica, e respeitar o protocolo de reabilitação mesmo quando o joelho parece ter voltado ao normal.O jogador de várzea, o corredor de fim de semana e o praticante de crossfit têm algo em comum: todos querem continuar fazendo o que fazem. Quanto mais cedo a lesão for avaliada e tratada por quem tem especialização real no assunto, maiores são as chances de isso ser possível.