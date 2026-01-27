Theo Welington Mano de Oliveira (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu na madrugada desta quarta-feira (11), na chácara da família, aos 68 anos, o médico Theo Welington Mano de Oliveira. Ele deixa a esposa Ilmeida Helena Tonini de Oliveira, os filhos Talitha Tonini de Oliveira, casada com Matheus Curti e Túlio Tonini de Oliveira, além de três netas, Maria Fernanda, Helena e Heloísa. Clínico geral atuava em Votuporanga, atualmente no Espaço Vithera. O local, horários de velório e sepultamento ainda não foram definidos pela família.