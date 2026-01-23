José Carlos de Camargo (Foto: Arquivo pessoal)
José Carlos de Camargo, de 85 anos, faleceu na tarde desta terça-feira (27), por volta das 12h, na Santa Casa de Votuporanga. Ele deixou a esposa Neide Aparecida Lemos de Camargo e os filhos: Rosana Lemos de Camargo, casada com Danilo Liévana de Camargo, Robson José de Camargo, casado com Roberta de Oliveira, Jefferson Lemos de Camargo, casado com Regiane Zava; e Mariana Garcia de Camargo; os netos: Aline, Letícia, Clarissa, Ana Laura e Lorenzo; os bisnetos: Flora e Benício; além de demais familiares e amigos. José Carlos veio para Votuporanga da cidade de Cardoso, de onde trouxe a Transportadora Camargo, empresa de transporte de grãos. Atualmente era aposentado e residia no Edifício Parra Bariani, no centro de Votuporanga. O velório ocorre a partir das 18h desta terça-feira (27), e segue até 12h desta quarta-feira (28).