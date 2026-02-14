Inscrições seguem até 9 de março por meio on-line; apenas o curso de Inclusão Digital para Terceira Idade exige inscrição presencial

publicado em 24/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Votuporanga, em parceria com Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para oito cursos de extensão gratuitos, ofertados nas modalidades presencial e a distância. Ao todo, são 278 vagas distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento, com oportunidades para estudantes, profissionais e comunidade em geral.Os cursos disponíveis são: Alemão Básico, Biologia para o ENEM – módulo I, Conteúdo Digital: Edição de Vídeo para Redes Sociais, Inclusão Digital para Terceira Idade, Metodologias Ativas para o Ensino de Matemática, NR – 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (EAD), Português para Concursos Públicos e Química para o ENEM – módulo I.As inscrições seguem até o dia 9 de março e devem ser feitas on-line pelo site https://fic.vtp.ifsp.edu.br/.A exceção é o curso Inclusão Digital para Terceira Idade, cuja inscrição deve ser realizada por meio do preenchimento manual da ficha disponível no edital por meio do link: https://vtp.ifsp.edu.br/images/CEX/Anexo_II_FIC.pdfApós o preenchimento manual, o candidato deverá assinar o documento e entregá-lo presencialmente.O campus está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon. O atendimento da Coordenadoria de Extensão para recebimento das matrículas presenciais, ocorre nos seguintes horários: segunda-feira, das 7h50 às 13h20 e das 17h às 18h; terça-feira, das 7h50 às 13h20; quarta-feira, das 7h50 às 18h; quinta-feira, das 7h50 às 13h20; e sexta-feira, das 13h às 19h.Alemão BásicoSão 20 vagas disponíveis para interessados com Ensino Fundamental completo e noções de informática. É necessário possuir headset ou fone de ouvido.As aulas acontecerão às segundas-feiras, das 19h às 21h30, no IFSP, com início previsto para 9 de março e término em 29 de junho.Serão ofertadas 60 vagas para estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio ou para quem já concluiu essa etapa.As aulas terão encontros quinzenais às quartas-feiras, das 15h20 às 17h20, com início em 11 de março e término em 4 de novembro.O curso oferece 20 vagas para graduados, professores da rede pública e profissionais das áreas de educação e comunicação interessados em aprofundar conhecimentos em edição de vídeo.As aulas serão às sextas-feiras, das 14h às 16h, no IFSP, com início em 10 de abril e término em 3 de julho.São 8 vagas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais que desejam aprender a utilizar computador, celular ou tablet com acesso à internet. As aulas ocorrerão na Secretaria de Assistência Social, às quartas-feiras, das 8h às 11h, com início em 25 de março e término em 24 de junho.O curso disponibiliza 40 vagas para professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de estudantes de licenciatura.As aulas serão às segundas-feiras, das 19h às 22h, no IFSP, entre 6 de abril e 15 de junho.São 40 vagas para pessoas com Ensino Fundamental completo que atuam com instalações elétricas e tenham familiaridade com ferramentas digitais.As aulas ocorrerão às terças-feiras, das 19h às 22h30, via Microsoft Teams, com início em 9 de abril e término em 2 de junho.Após a inscrição on-line, o candidato deverá gerar o arquivo em PDF, imprimir, assinar digitalmente e encaminhar para o e-mail cex.vtp@ifsp.edu.br. A confirmação será feita pela Coordenadoria de Extensão por e-mail.O curso oferece 30 vagas e é aberto à comunidade em geral, para pessoas entre 18 e 45 anos que tenham concluído a educação básica.As aulas serão às terças e quartas-feiras, das 19h30 às 21h, no IFSP, entre 7 de abril e 25 de agosto.Serão disponibilizadas 60 vagas para estudantes do 3º ano do Ensino Médio ou público com ensino médio completo. As aulas terão encontros quinzenais às quartas-feiras, das 15h20 às 17h20, no campus, com início em 18 de abril e término em 11 de novembro.Mais informações no IFSP pelo telefone (17) 3426 – 6998.