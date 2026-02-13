Foto: Divulgação
O orador espírita Jamiro dos Santos filho, da cidade de Araguari- MG, fará três palestras em Votuporanga. Jamiro dos Santos Filho é diretor e fundador do Centro Espírita Nosso Lar e também do Colégio Dom Bosco, onde estudam 400 alunos, na cidade mineira de Araguari. É escritor, tendo publicado até o momento 14 livros.
Ele percorre várias regiões do Brasil divulgando os postulados espíritas sempre com base dos profundos ensinamentos de Jesus Cristo.
Dia 24 (terça-feira), às 20h, ele estará no Centro Espírita Humberto de Campos, na Rua Acre, 4034, Vila Paes. No dia 25 (quarta-feira), fará palestra no Centro Espírita Emmanuel, às 20h, na Rua Tietê, 3779. E no dia 26, também às 20h, encerrará suas atividades em Votuporanga com uma palestra no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Praça Bezerra de Menezes.