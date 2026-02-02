Em estreia no evento, marca aposta em experiências durante o carnaval de Votuporanga

publicado em 06/02/2026

Fortalecendo sua estratégia regional de interação com o consumidor, O Boticário, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros*, anuncia participação no Carnaval do interior de São Paulo em parceria inédita com o OBA Festival. Única marca do segmento da beleza entre os patrocinadores do festival, O Boticário reforça sua estratégia de conexão com grandes eventos culturais e de entretenimento, levando ao evento experiências sensoriais voltadas para os convidados. O Oba Festival acontece de 14 a 16 de fevereiro de 2026, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga (SP).No espaço assinado pelo Boticário, os convidados terão acesso a serviços de maquiagem fornecidos a partir de produtos Make B. Além disso, a marca também disponibilizará brindes de perfumaria para o público geral, mediante cadastro no programa de fidelidade BeautyBox. A proposta é traduzir o universo da beleza em uma experiência imersiva, alinhada à energia do Carnaval e à identidade do festival.“O interior de São Paulo mostra que o Carnaval vai além dos grandes centros: ele acontece nas praças, nos clubes, nos blocos tradicionais e nas festas que mobilizam toda a comunidade. Estar presente no OBA Festival, em Votuporanga, nos permite estar ainda mais próximos do consumidor durante esse período festivo e avançar na estratégia da marca de levar a beleza para além dos produtos, por meio de experiências que conectam entretenimento e cultura”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do O Boticário.A ação faz parte do conceito “A Beleza do Nosso Carnaval”, que celebra as diferentes expressões regionais da festa, com foco em experiências autênticas e culturalmente relevantes. Durante esse período, as lojas da marca também entram no clima, adaptando seu tradicional serviço de make em um cardápio personalizado para o Carnaval, oferecendo opções de maquiagem para acompanhar o consumidor antes, durante e depois da festa, além de reforçar o portfólio de produtos do Boticário.Consolidado como um dos maiores carnavais privados do Brasil, o OBA Festival reúne atrações de destaque da música nacional. Votuporanga recebe o único show de Cláudia Leitte fora de Salvador no Carnaval de 2026. Além da artista, o festival confirmou apresentações de Lauana Prado, Léo Santana, Wesley Safadão, Banda Eva, Dennis DJ, Turma do Pagode, Kamisa 10 e MC Hariel, atraindo foliões de diferentes regiões do país e movimentando a economia e o turismo de Votuporanga e região.OBA Festival 2026Data: 14 a 16 de fevereiro de 2026Local: Centro de Eventos Helder Henrique GaleraRua Francisco Deamo Aranda, s/n – Votuporanga, SPMais informações: www.obafestival.com.brO Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.*Entre marcas de fragrâncias, beleza e cosméticos. Fonte: Kantar Insights Brasil - Pesquisa Nacional - 400 entrevistas por onda – Homens e Mulheres/ 18- 60a/ Compradores de Presentes do segmento de fragrâncias, beleza e cosméticos em 2023