Flagrante ocorreu no fim da tarde de quinta-feira; drogas, dinheiro e materiais para o comércio ilegal foram apreendidos pela Força Tática

publicado em 06/02/2026

Drogas, dinheiro e materiais utilizados no tráfico apreendidos pela Força Tática durante a ação na Rua Rio Solimões, em Votuporanga. Foto: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNo final da tarde desta quinta-feira (5) uma ação da Força Tática resultou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas, na rua Rio Solimões, na Zona Norte de Votuporanga.Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais por ser usuário de entorpecentes, deixando uma residência apontada como ponto de venda de drogas. Ele foi abordado imediatamente e, durante a revista pessoal, foi localizada uma pedra de crack embalada, pronta para o consumo.Diante da situação, a equipe realizou diligência na residência de onde o suspeito havia acabado de sair. No local, a moradora foi abordada e, após buscas, os policiais encontraram dezenas de pedras de crack, além de porções de maconha, todas embaladas e prontas para o comércio ilegal. Também foram apreendidos petrechos utilizados no tráfico e uma quantia significativa em dinheiro, proveniente da venda dos entorpecentes.A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Central de Flagrantes, onde permaneceu presa na cadeia local, à disposição da Justiça. O usuário foi ouvido e liberado posteriormente.Cabe salientar que a mesma mulher já havia sido presa em flagrante por tráfico de drogas no último dia 12 de janeiro, reforçando a reincidência criminal.