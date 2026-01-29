Saber identificar fake news é fundamental para proteger o dinheiro

publicado em 02/02/2026

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Agência BrasilCom a liquidação de instituições financeiras pelo Banco Central (BC) desde o fim de 2025, notícias e rumores sobre a saúde de bancos passaram a circular com mais frequência, nem sempre com informações corretas. Para o consumidor e o investidor, saber diferenciar alertas reais de fake news é essencial para proteger seu dinheiro e tomar decisões seguras.Existem ferramentas oficiais, indicadores públicos e sinais objetivos que permitem avaliar a situação financeira de um banco em funcionamento no Brasil. Nem toda notícia alarmista sobre instituições financeiras é verdadeira.Antes de agir por medo, o consumidor deve consultar fontes oficiais, analisar indicadores e desconfiar de promessas exageradas. A informação de qualidade continua sendo a melhor defesa contra boatos e prejuízos.Confira o passo a passo para conferir se uma notícia negativa procede ou se é apenas desinformação.O primeiro passo é verificar se a instituição é autorizada e supervisionada pelo Banco Central do Brasil.Isso pode ser feito no site do BC, no caminho: Meu BC → Serviços → Encontre uma instituição.Bancos não autorizados não podem operar no sistema financeiro nacional.Três tipos de plataforma concentram informações confiáveis:Central de Demonstrações Financeiras (CDSFN), do Banco Central: na mesma página do serviço Encontre uma Instituição, com o seguinte caminho: digitar o nome da instituição → clicar no resultado → clicar em Central de Demonstrações Financeiras;Site Banco Data: organiza dados financeiros de forma acessível, com esquemas visuais e cores (verde, laranja e vermelho) para indicar o risco de cada indicador;Site de Relações com Investidores (RI) de cada instituição: cada instituição autorizada pelo BC é obrigada a manter uma página de relação com investidores, com todas as informações financeiras e com resumos de fácil leitura. Caminho: digitar em qualquer site de busca o nome da instituição + RI.Esses sistemas permitem analisar balanços, resultados e indicadores de risco.Índice de Basileia: mede a relação entre capital próprio e riscos assumidos.>> Mínimo exigido no Brasil: 11% para instituições em geral, 13% para bancos cooperativos;>> Índice confortável: acima de 15%;>> Um índice de Basileia 11% significa que, para cada R$ 100 emprestados, a instituição tem 11% de recursos próprios (dos sócios e dos acionistas);>> Quanto maior, mais capacidade o banco tem de absorver perdas.Lucro líquido recorrente: lucros consistentes ao longo do tempo indicam boa gestão.Inadimplência da carteira de crédito: percentual de empréstimos vencidos há mais de 90 dias. Índices elevados são sinal de risco.Índice de imobilização: mostra quanto do capital está preso em ativos fixos (como imóveis que não podem ser vendidos em momentos de crise); valores altos reduzem a liquidez.Rating de crédito: notas atribuídas por agências como Moody’s, S&P e Fitch. Rebaixamentos sucessivos acendem o alerta. No caso do Banco Master, no entanto, várias agências atribuíam nota alta e risco baixo à instituição.Para quem investe, é fundamental confirmar se o banco é coberto pelo FGC, que garante até R$ 250 mil por Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com teto global de R$ 1 milhão pago a cada quatro anos.O FGC cobre os seguintes recursos e investimentos:Contas correntes e poupança;CDB e RDB;Letras financeiras dos seguintes tipos: LCI, LCA, LC, LH, LCD;Depósitos a prazo;Operações compromissadas com títulos elegíveis.Em caso de liquidação, o FGC é o caminho para recuperar os valores dentro do limite.Recursos e investimentos não cobertos pelo FGC:CRI e CRA;Debêntures;Letras financeiras dos seguintes tipos: LF, LI, LIG;Títulos públicos, porque esses papéis são cobertos pelo Tesouro Nacional;Títulos de capitalização;Fundos de renda fixa: em caso de quebra, têm CNPJ separado da instituição e podem ir para outro gestor;Depósitos no exterior;Depósitos judiciais.O correntista deve estar ciente de que perderá esses valores em caso de quebra da instituição.Bancos pequenos oferecem taxas maiores que bancos grandes e de baixo risco;Bancos em dificuldade podem oferecer taxas muito acima da média do mercado para captar recursos rapidamente;Retornos extraordinários quase sempre vêm acompanhados de maior risco;No caso de CDBs, a taxa máxima recomendada está em 115% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). O Banco Master oferecia taxas de 140% do CDI.Não é possível prever com exatidão se um banco será liquidado, mas alguns indícios ajudam:Queda contínua do Índice de Basileia;Prejuízos recorrentes nos balanços;Rebaixamento de rating;Notícias sobre investigações ou intervenção;Ofertas agressivas de captação;Entrada em regimes especiais do Banco Central, como o Regime de Administração Especial Temporária (RAET).No caso do Will Bank, liquidado recentemente, o Índice de Basileia estava negativo em 5,3% em junho de 2024. O Índice de Imobilização estava negativo em 1,9% na mesma data, mesmo com lucro líquido de R$ 55,5 bilhões.Para reduzir riscos, especialistas destacam:Tesouro Direto: risco de crédito considerado o menor do país;CDBs, LCIs e LCAs de grandes bancos, com alta solidez e proteção do FGC.