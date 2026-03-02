Vítima tem 72 anos; caso ocorreu em São José do Rio Preto

publicado em 09/03/2026

Foto: Google StreetView/Divulgação

Um idoso de São José do Rio Preto perdeu mais de R$ 200 mil após cair no golpe do falso advogado. A vítima recebeu mensagens pelo celular de uma pessoa que se identificou como advogado de sua empresa. O Boletim de Ocorrência foi registrado neste sábado (7).O golpe começou com mensagens do suspeito de realiza o ato para o idoso. Nessas mensagens, ele informou à vítima que a Justiça havia emitido uma decisão favorável relacionada a um processo em que ele havia ingressado. Em seguida, o golpista avisou que outro advogado do mesmo escritório entraria em contato para definição das questões financeiras.Após isso, o idoso recebeu e atendeu a ligação. Durante a chamada, o suspeito conseguiu acesso à conta bancária dele de forma remota. Após o término da chamada, a vítima percebeu em sua conta a movimentação de R$ 200 mil reais. Ele tentou contato tanto com o banco quanto com o advogado que estava tendo seu nome utilizado, mas sem sucesso.