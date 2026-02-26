Suspeito foi abordado durante patrulhamento no bairro São Cosme; mandado de prisão foi confirmado após consulta via Copom e a polícia realizou a prisão

publicado em 06/03/2026

Homem com mandado de prisão em aberto foi abordado pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro São Cosme, em Votuporanga Foto: Divulgação

Suspeito foi abordado durante patrulhamento no bairro São Cosme; mandado de prisão foi confirmado após consulta via Copom e a polícia realizou a prisãoUm homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na manhã de hoje, em Votuporanga.Segundo informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro São Cosme por volta das 7h30, com o objetivo de coibir crimes como furtos, roubos e tráfico de entorpecentes, quando se deparou com um indivíduo já conhecido dos policiais por possuir um mandado de prisão em aberto.Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o homem como R.L.S. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.Na sequência, os agentes realizaram consulta via Copom, que confirmou a existência do mandado de prisão contra o suspeito. Ele foi informado sobre a ordem judicial e teve seus direitos constitucionais garantidos, incluindo o direito de permanecer em silêncio.Renato foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi registrado o boletim de captura de procurado. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.